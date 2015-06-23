Решение о продлении санкций ЕС против России на полгода вступило в силу

Фото: wikipedia.org

Решение о продлении экономических санкций Европейского союза против России на полгода вступило в силу. Они будут действовать до 31 января 2016 года. Об этом говорится в официальном документе ЕС, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.

Санкции запрещают экспорт товаров военного и двойного назначения из ЕС, оборудования для нефтяных разработок и ограничивают финансирование российских оборонных концернов. Кроме того, запрещено долговое финансирование "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти", а пяти крупнейшим банкам запрещается выдавать кредиты на сроки более месяца.

Напомним, 19 июня ЕС продлил экономические санкции в отношении Крыма. Санкции ввели в рамках "европейской стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России".

ЕС ввел первый блок санкций 23 июня 2014 года. Эти меры включают запрет на торговлю с Крымом любыми видами товаров, если они не проходят таможню на Украине, а также полный запрет на все виды европейских инвестиций на полуострове.

Евросоюз также отказывает в выдаче шенгенских виз жителям Крыма, имеющим российский загранпаспорт. Еще в ЕС действует запрет для судов под флагом сообщества на заход в крымские порты, а для самолетов - на совершение посадок в аэропортах полуострова, если это не вызвано экстренной необходимостью.