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Связь

28 января 2015, 12:20

Станцию "Мегафона" на проспекте Мира выключили из-за ошибки в документах

Роспотребнадзор связь сотовая связь мегафон электромагнитное излучение

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Отключение базовой станции "Мегафона" на проспекте Мира вызвано технической ошибкой в документации, а не вредным излучением. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе столичного филиала "Мегафон".

"В ближайшее время неточность будет устранена", - добавили в "Мегафоне".

Напомним, в сообщении столичного управления Роспотребнадзора говорилось, что работа станции "Мегафон" на проспекте Мира, дом 167 А приостановлена на 90 дней из-за опасного для здоровья излучения. Решение Останкинского суда было вынесено 26 января.

В столичном филиале "Мегафона" заверили, что ситуация не окажет влияния на качество связи в районе, так как базовая станция не эксплуатировалась. "Оборудование нашей компании проходит обязательную сертификацию, является абсолютно безопасным, что доказано многочисленными замерами независимых экспертов", - отметили в пресс-службе.

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В "Мегафоне" пояснили, что российские нормы электромагнитного излучения в разы жестче европейских и американских, что также служит гарантом безопасности мобильной связи.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году из 112 случаев проведения измерений электромагнитных полей от базовых станций превышения были обнаружены только в трех случаях.

Напомним, в 2012 году московская мэрия решила проверить, не вредит ли мобильная связь здоровью горожан. Планировалось проверить уровень излучения у сотовых вышек, городских линий электропередач, подстанций и даже Останкинской телебашни.

Анатолий Федотов

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