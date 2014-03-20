Роспотребнадзор отзывает из оборота польские яблоки

Фото: m24.ru

Роспотребнадзор собирается "отозвать" из оборота на территории России яблоки, произведенные в Польше. Связано это с тем, что в Швеции в партии этих польских фруктов нашли высокотоксичное вещество диметоат, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Остаточное количество токсичного вещества обнаружили в яблоках сорта Гала (Gala), которые и производятся, и поставляются представителями Польши. Меры по исключению польских яблок из оборота на территории России уже предпринимаются Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.