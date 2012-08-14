На процессе по делу Мирзаева переспросят эксперта

Суд сделал перерыв в деле Расула Мирзаева, обвиняемого в убийстве студента Ивана Агафонова. Судья намерен пересмотреть данные последней медицинской экспертизы. Ее результаты могут изменить статью обвинения

Неожиданный поворот произошел на заседании Замоскворецкого суда 14 августа по делу спортсмена Расула Мирзаева, от удара которого погиб москвич Иван Агафонов. Судья Андрей Федин передумал выносить приговор, оглашение которого было назначено на этот день. Вместо этого он вернул процесс на стадию судебного следствия и снова вызвал медицинского эксперта Сергея Леонова, ранее уже заслушанного в суде, сообщает РИА Новости.

Непринципиальный повод

Любопытно, что оба адвоката – как со стороны защиты, так и со стороны обвиняемого – в беседе с журналистами выразили свое недоумение по поводу вызова этого эксперта. Несмотря на то, что Леонов был заявлен как свидетель со стороны обвинения, его показания не дали какого-либо перевеса той или другой стороне. 8 августа он давал оценку телесных повреждений, нанесенных Агафонову, с точки зрения медицинской травматологии, и вряд ли она могла с тех пор измениться.

"Нам этот свидетель не принципиален, но решение судьи возобновить следствие разумно и дает надежду потерпевшим на справедливый приговор, - заявила порталу "М 24" представитель потерпевших Оксана Михалкина. - Видимо, со стороны судьи повторный вызов эксперта - это повод для того, чтобы провести согласования и ряд консультаций по итогам рассмотрения дела".

Адвокат добавила, что ее позиция не изменилась и она по-прежнему намерена требовать для Мирзаева самого жесткого наказания.

Не принятый отвод

Кроме того, Михалкина попыталась заявить отвод гособвинителю. Она мотивировала это тем, что на предыдущем заседании прокурор, ранее вместе с потерпевшими требовавшая для подсудимого реального тюремного заключения по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", неожиданно пересмотрела свою позицию.

Прокурор обратилась к суду с просьбой переквалифицировать действия Мирзаева по более мягкой статье, так как у спортсмена не было умысла причинить студенту тяжкие телесные повреждения. Как показали четыре проведенные пол делу судебно-медицинские экспертизы, удар был нанесен с небольшой силой, а к трагическим последствиям привело неудачное падение Агафонова на асфальт. В заключение гособвинитель попросила приговорить подсудимого к двум годам ограничения свободы и освободить в зале суда.

Однако судья отклонил отвод защиты и принял решение оставить прежнего гособвинителя, а также ввел в процесс второго прокурора.

Эксперт Леонов не явился в суд, и в результате заседание было перенесено на 16 августа. Однако приговора в этот день все равно не ожидается, так как теперь, согласно судебному регламенту, после показаний эксперта должны быть повторно назначены прения сторон и последнее слово подсудимого. Только после этого будет вынесен и оглашен приговор.

Смерть от удара

Конфликт между Мирзаевым и Агафоновым произошел в августе 2011 года в центре Москвы у ночного клуба "Гараж". После этого Агафонов был госпитализирован и через несколько дней скончался, не приходя в сознание.

Уголовное дело было возбуждено по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", которая предусматривает до 15 лет лишения свободы. Защита спортсмена с самого начала настаивала на переквалификации его действий, утверждая, что студент погиб не из-за действий Мирзаева, а от удара об асфальт при падении.