Следствие просит продлить срок ареста Мирзаева

Следователи просят до июля продлить срок ареста спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого погиб студент Иван Агафонов.

"Хамовнический суд Москвы 16 мая рассмотрит ходатайство следствия о продлении Мирзаеву срока содержания под стражей еще на два месяца", - передает РИА Новости слова представителя потерпевших Оксаны Михалкиной.

Она добавила, что тогда же в суд может быть представлена медицинская экспертиза НИИ имени Бурденко.

"Пока экспертиза не готова, но, возможно, 16 мая она будет завершена, и следователь представит ее результаты в суде", - сказала Михалкина.

На основе экспертизы должен решаться вопрос о причинах смерти Агафонова и, следовательно, о квалификации действий Мирзаева.

По данным правоохранительных органов, в ходе конфликта в августе 2011 года в центре Москвы у ночного клуба "Гараж" Мирзаев ударил Агафонова, который после этого был госпитализирован и через несколько дней скончался, не приходя в сознание. Защита настаивала на переквалификации действий спортсмена, так как, по ее утверждению, Агафонов погиб от удара об асфальт при падении, а не из-за действий Мирзаева.

Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть), затем обвинение было переквалифицировано на статью 109 (причинение смерти по неосторожности), максимальная санкция которой составляет два года заключения. По сообщению Следственного комитета России после возвращения дела в прокуратуру следствие вернуло первоначальную статью в обвинение.

По ходатайству гособвинителя и потерпевших Замоскворецкий суд Москвы 15 февраля вернул дело в прокуратуру на дополнительное расследование.