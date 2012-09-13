Спор центра "Детство" с РПЦ суд будет рассматривать заново

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральный арбитражный суд Московского округа заново рассмотрит спор Российского реабилитационного центра "Детство" с Крестовоздвиженским Иерусалимским ставропигиальным женским монастырем на предмет участка земли.

В марте 2012 года Арбитражный суд Московской области принял решение передать участок земли церкви, но 6 сентября кассационная инстанция отклонила это решение, передает РИА Новости.

Судебные тяжбы реабилитационного центра и РПЦ идут уже два года. Представители центра "Детство" утверждают, что монастырь хочет получить участок земли вместе с подъездной дорогой и лечебным корпусом, однако в Синодальном информационном отделе Русской православной церкви сообщили, что речь идет о небольшом участке земли рядом с корпусом.

Представитель информотдела РПЦ Денис Маханько отметил, что эта земля была изъята у Церкви незаконно, и она является участком особо охраняемой природной зоны, в которой были вырублены вековые деревья. Строить там, по заверению Маханько, РПЦ ничего не собирается.