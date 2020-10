Pussy Riot: ходатайство об отводе судьи отклонено в пятый раз

Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня, 2 августа, судья Хамовнического суда Москвы Марина Сырова в пятый раз отказалась взять отвод из дела о хулиганстве в Храме Христа Спасителя, сообщает РИА Новости.

Ходатайство об отводе заявила подсудимая Мария Алехина. "О предвзятом отношении судьи свидетельствует нежелание судьи создать условия для полноценного участия подсудимых в заседании - отказ предоставить время для ознакомления с вещественными доказательствами, для отдыха и подготовки к процессу", - заявила она.

В своем решении судья подчеркнула, что данных о ее заинтересованности в исходе процесса, необъективности или обвинительном уклоне нет.

Отметим, что еще ни одно заседание по делу Pussy Riot не прошло без требований о передаче дела другому судье.

Сегодня сторона обвинения допросила отца одной из девушек из панк-группы Станислава Самуцевича. Он утверждает, что его дочь не участвовала в панк-молебне.

"После ареста своей дочери я обратился к следователю, чтобы узнать, за что она арестована, и он пояснил, что она собиралась принять участие в этой акции, зашла в храм, но была задержана, не доходя до алтаря", - сказал он.

Его слова подтверждают записи с камер видеонаблюдения.

Сейчас отец Екатерины Самуцевич планирует подать иск о защите чести и достоинства его дочери в связи с публикацией клеветы в ее адрес.

Планировалось, что свидетелем защиты станет известный активист Алексей Навальный, который докажет, что панк-молебен в Храме Христа Спасителя был политической акцией, а не хулиганством. Также должны были высказаться писательница Людмила Улицкая и исламский теософ Гейдар Джемаль. Последний должен был рассказать суду о том, как подобные действия были бы восприняты другими конфессиями.

"Ведь мы часто слышим словам о том, что мусульмане просто убили бы за такую акцию", - сказала адвокат обвиняемых.

Суд отказался допросить свидетелей защиты.

Также поступило сообщение, что в здании суда заложена бомба. Была проведена срочная эвакуация людей. Здание обследовали сотрудники полиции, кинологи и пожарные. Бомбы найдено не было. Перед возобновлением заседания участницы панк-группы Pussy Riot сообщили журналистам, что их из здания суда не эвакуировали.

Сегодня газета The Times опубликовала очередное письмо в поддержку Pussy Riot от музыкантов из групп The Who, Pulp и Pet Shop Boys. Они уверены, что девушки участвовали в законной акции и их нельзя наказывать лишением свободы сроком на 7 лет. Ранее поддержку арестованным девушкам уже выразили группы Red Hot Chili Peppers, Franz Ferdinand, Anti-Flag, Refused и британский музыкант Стинг, а финский джазмен Ииро Рантала отменил свое выступление в столице из-за «средневекового» процесса над участницами Pussy Riot.

Напомним, участницы скандальной панк-группы Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве в храме Христа Спасителя. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Прокуратура считает, что участницы группы Pussy Riot "нанесли значительный урон ценностям христианского служения", "посягали на сакраментальность церковного таинства", "кощунственным образом унизили вековые устои РПЦ".