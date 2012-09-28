"Торпедо" засчитали техническое поражение в матче с "Динамо"

Фото: ИТАР-ТАСС
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил "Торпедо" техническое поражение со счетом 0:3 в матче Кубка России по футболу с "Динамо".
"В соответствии со статьей 102 дисциплинарного регламента РФС футбольному клубу "Торпедо" присуждается поражение и выносится штраф в размере 300 тысяч рублей. Согласно статье 114 за применение пиротехники клубы "Торпедо" и "Динамо" наказаны по 200 тысяч каждый", - сообщил "Р-Спорт" глава КДК РФС Владимир Катков.
Кроме этого, следующие три домашних матча в первенстве ФНЛ "черно-белые" вынуждены будут провести без зрителей.
Техническое поражение "Торпедо" означает, что "Динамо" выходит в следующий раунд розыгрыша Кубка России.
Беспорядки на матче "Торпедо" - "Динамо"
Фото: ИТАР-ТАСС
Матч Кубка России между "Торпедо" и "Динамо" сопровождался массовыми беспорядками и фанатскими драками. Незадолго до начала встречи около стадиона имени Эдуарда Стрельцова произошла драка "стенка на стенку" между фанатами двух клубов. Побоище было пресечено сотрудниками правоохранительных органов, а зачинщики драки были доставлены в отделения полиции.
Большинству драчунов назначили наказание в виде административного штрафа, а двум особенно отличившимся фанатам суд постановил назначить три и пять суток ареста соответственно.
Сам матч проходил под взрывы петард, пиротехники и скандирование нецензурных речевок. Арбитр Арслан Гаджибеков четырежды останавливал встречу из-за того, что фанаты "Торпедо" бросали зажженные файеры прямо на газон стадиона. На 55-й минуте матч был прекращен и судья увел команды в подтрибунное помещение