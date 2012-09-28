"Торпедо" засчитали техническое поражение в матче с "Динамо"

Фото: ИТАР-ТАСС

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил "Торпедо" техническое поражение со счетом 0:3 в матче Кубка России по футболу с "Динамо".

"В соответствии со статьей 102 дисциплинарного регламента РФС футбольному клубу "Торпедо" присуждается поражение и выносится штраф в размере 300 тысяч рублей. Согласно статье 114 за применение пиротехники клубы "Торпедо" и "Динамо" наказаны по 200 тысяч каждый", - сообщил "Р-Спорт" глава КДК РФС Владимир Катков.

Кроме этого, следующие три домашних матча в первенстве ФНЛ "черно-белые" вынуждены будут провести без зрителей.

Техническое поражение "Торпедо" означает, что "Динамо" выходит в следующий раунд розыгрыша Кубка России.