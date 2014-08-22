Стадион "Открытие Арена" получил сертификат РФС высшей категории

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Российский футбольный союз выдал стадиону "Открытие Арена" команды "Спартак" сертификат высшей категории. Решение приняли на заседания специальной комиссии по сертификации стадионов, сообщает портал Стройкомплекса.

"Открытие Арена" стал первым построенным в столице в последние годы спортивным сооружением, удостоенным такого документа. Уровень сертификата зависит от качества стадиона, вместимости, оборудования, установленного на арене, а также критериев безопасности.

Сейчас строительные работы на стадионе подходят к завершению. Ведутся работы по монтажу внешних навесных декоративных конструкций на фасаде. Сдадут новую арену уже в конце августа.

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А первый матч, который состоится на стадионе намечен на 5 сентября. Тогда соперниками "красно-белых" выступят футболисты белградской командой "Црвены Звезды".

Напомним, 21 августа перед Северной трибуной стадиона "Спартака" установили скульптуру древнеримского гладиатора высотой 24,5 метра. Постамент символично представляет собой переплетение спартаковских "ромбов", а фигура гладиатора напоминает воина в атаке.

Кроме того, в четверг на стадионе "Открытие Арена" появился памятник братьям Старостиным. Также планируется установка памятников Игорю Нетто и Никите Симоняну.

Напомним, стадион футбольного клуба "Спартак" строится в Тушине с 2010 года. Он будет представлять собой многофункциональный спорткомплекс, состоящий из футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной. На территории арены также предусмотрены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики.

Вместимость стадиона составит 42 тысячи зрителей, однако к чемпионату мира по футболу 2018 года она будет увеличена до 45 тысяч.