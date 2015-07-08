Нового президента РФС изберут на один год

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Новый президент Российского футбольного союза будет избран сроком на год. Об этом рассказал зампред юридического комитета РФС Денис Рогачев, сообщает "Р-Спорт".

По его словам, срок определен в соответствии с действующим регламентом и совпадает с периодом окончания летних Олимпийских игр 2016 года. Новые выборы состоятся в сентябре будущего года.

Однако это касается будущих выборов президента организации, а пока перед организацией стоит вопрос - избрать президента на год. Выборы пройдут 2 сентября, а подать заявку на участие в них можно до 24 июля.

Рогачев отметил, что в РФС поступили документы на выдвижение кандидатуры министра спорта Виталия Мутко. Правда, сам Мутко согласие на участие в выборах еще не дал.

Напомним, полномочия предыдущего президента РФС Николая Толстых прекращены досрочно. Такое решение было принято на конференции РФС 31 мая.

Чтобы сохранить свой пост, ему не хватило порядка 10 голосов. За его отставку было отдано 235 голосов, против – 196, воздержались – 22.

Согласно уставу организации, исполняющим обязанности президента назначен вице-президент РФС Никита Симонян.