РФС до сих пор не погасил долги по зарплате перед Фабио Капелло

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский футбольный союз до сих пор не погасил задолженность перед тренерским штабом сборной России. Фабио Капелло и ряд его соотечественников не получают зарплату на протяжении последних четырех месяцев, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что Капелло поставил перед РФС условие - погасить задолженность до 1 октября. В противном случае наставник намеревался разорвать соглашение.

Зарплата итальянского тренера составляет 9 миллионов евро в год. Капелло возглавляет сборную России с лета 2012 года, после того как его предшественник - голландец Дик Адвокат - не сумел вывести команду России из группы на чемпионате Европы 2012 года.

Под руководством Капелло россияне вышли в финальную часть чемпионата мира в Бразилии, но заняли третье место в группе и не попали в плей-офф. Сборная России не одержала на мундиале ни одной победы, дважды сыграв вничью (с командами Южной Кореи и Алжира) и потерпев поражение от Бельгии.

В отборочном цикле чемпионата Европы 2016 года сборная России пока одержала одну победу - одолела Лихтенштейн со счетом 4:0.