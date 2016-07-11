Посвященый Городам воинской славы мемориал установят на Поклонной горе

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис
На Поклонной горе до 2018 года установят мемориальный комплекс, посвященный Городам воинской славы. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщает Агентство "Москва".
Комплекс будет располагаться на аллее парка Победы со стороны Кутузовского проспекта. Его установка, а также благоустройство прилегающей территории будет вестись за счет средств Союза Городов воинской славы. После установки текущее содержание памятника должен обеспечивать столичный департамент культуры.
Ранее комиссия по монументальному искусству одобрила установку данного мемориального комплекса. Предложение о возведении данного монумента поступило от начальника управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, ответственного секретаря Российского организационного комитета "Победа" Антона Федорова.
Каждый год на 23 февраля, 9 мая и День города возле такой стелы устраивают массовые гуляния, официальные мероприятия и салюты. Первая церемония вручения грамот о присвоении почетного звания "Город воинской славы" состоялась девять лет назад, в мае 2007 года. Тогда грамоты получили главы Белгорода, Орла и Курска. Последними в апреле 2015 года этого звания удостоились Старая Русса, Гатчина, Петрозаводск, Грозный и Феодосия.
Высшей государственной ступенью отличия для населенных пунктов является звание Города-героя. Впервые этими званиями еще в 1945 году были отмечены Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. Всего права называться Городом-героем были удостоены 12 городов Советского союза, прославившиеся героической обороной во времена Великой Отечественной войны. Знаменитая Брестская крепость получила звание Крепости-героя. Москва получила почетное звание только в 1965 году.