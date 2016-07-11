Посвященый Городам воинской славы мемориал установят на Поклонной горе

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

На Поклонной горе до 2018 года установят мемориальный комплекс, посвященный Городам воинской славы. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин, сообщает Агентство "Москва".

Комплекс будет располагаться на аллее парка Победы со стороны Кутузовского проспекта. Его установка, а также благоустройство прилегающей территории будет вестись за счет средств Союза Городов воинской славы. После установки текущее содержание памятника должен обеспечивать столичный департамент культуры.

Ранее комиссия по монументальному искусству одобрила установку данного мемориального комплекса. Предложение о возведении данного монумента поступило от начальника управления президента РФ по вопросам государственной службы и кадров, ответственного секретаря Российского организационного комитета "Победа" Антона Федорова.