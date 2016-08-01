Площадь загрязнения после аварии в Подольске составила 42 тыс. квадратных метров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Общая площадь загрязнения после аварии на нефтепроводе в Подольске составила 42 тысячи квадратных метров. Причиной инцидента, по предварительным данным, стала попытка незаконного подключения к нефтепроводу, сообщает Агентство "Москва".

Нефть попала в реку Раковка. В настоящее время там работают сотрудники МЧС и более 40 единиц техники. В реке установили боны, чтобы нефть не попала в воду ниже по течению.

На долю загрязнения поверхности земли приходится только 400 квадратных метров.

Разлив нефти может вызвать гибель рыбы. Точного прогноза о последствиях аварии пока нет из-за отсутствия результатов лабораторных проб.

По предварительной информации, из людей никто не пострадал. Что касается виновника произошедшего, его в настоящее время разыскивают правоохранители.