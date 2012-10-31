В Подмосковье более 200 человек ночью остались без электричества

Фото: ИТАР-ТАСС

Часть населенных пунктов Щелковского района Московской области сегодня ночью осталась без электричества из-за непогоды. Как сообщили "Интерфаксу" в подмосковном МЧС, в результате падения деревьев произошли обрывы проводов линии электропередачи.

Отключения коснулись деревень Трубино, Назимиха, Старая и Новая слобода, Могутово, Козино, Анискино, Леониха, в которых находятся 124 частных дома с населением 205 человек.

В 6:20 в пяти из восьми населенных пунктах электроснабжение было восстановлено, еще в трех электричество будет подано в ближайшее время.

В целом непогода не вызвала серьезных происшествий на территории Московской области, отметили в подмосковном МЧС. Однако условия неблагоприятной погоды сохранятся в течение среды. Сегодня ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, налипания снега на провода, ветер с порывами до 17 метров в секунду, а также гололедица на дорогах.