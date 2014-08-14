В подмосковной усадьбе обнаружили клад начала XIX века

Фото: asg-invest.ru

В подмосковной усадьбе Пущино-на-Наре обнаружили клад начала XIX века. По словам пресс-службы компании ASG, которая занимается реставрацией усадьбы, в фундаменте главного здания были найдены 380 заложенных в кирпичной кладке медных двухкопеечных монет.

Специалисты отметили, что деньги были отчеканены на различных монетных дворах России в период с 1810 по 1825 годы. По одной из версий, монеты собирала прислуга, жившая в подвале и копившая свою заработную плату, так как в то время на 2 копейки можно было питаться взрослому и ребенку в течение одного дня, а на общую собранную сумму можно было купить корову.

По другой версии все монеты использовались хозяйскими детьми для игр. D пользу этой теории говорит, тот факт, что все монеты одного номинала и многие из них деформированы. Кроме того, специалисты выдвигают также и вариант, что строители сделали некий "заклад" монет на удачу, что в то время было довольно распространенной практикой.

Фото: asg-invest.ru

Сегодня стоимость одной монеты варьируется от 100 до 2 тысяч рублей в зависимости от состояния, года издания и монетного двора-изготовителя. Предполагается, что в ближайшее время клад передадут государству, а часть его украсит экспозицию усадьбы после реставрации.

Напомним, в конце июля в Черниговском подворье на Пятницкой улице обнаружили уникальную археологическую находку - полностью сохранившуюся надгробную плиту 1675 года, а также захоронение XVII века.

Специалисты предполагают, что они принадлежали известному московскому купцу Андрею Филимонову. Примечательно, что захоронение было найдено не в рамках специальных раскопок, а при вскрытии пола в ходе реставрации Церкви Михаила и Федора Черниговских.

Опустившись вглубь примерно на 70 сантиметров, реставраторы обнаружили трапециевидную белокаменную плиту длиной 159 сантиметров и шириной 65 сантиметров. На ее боковых гранях сохранилась резная надпись черного и красного цветов в одну строку: "Лета 7183-го (по нынешнему исчислению 1675 года) маия в 12 день преставися раб Божий суконной сотни Андрей Филимонов сын прозвание Малюта Филимонович".

В центре Москвы часто можно обнаружить множество уникальных артефактов. Так, При исследованиях самого нижнего горизонта напластований под Манежем находили обломки стеклянных браслетов, шиферные пряслица и "серую", керамику XII-XIII веков.

А в 1996 году в северной части Гостиного двора близ улицы Ильинка при расчистке глубокого бревенчатого подклета был найден самый крупный московский клад — два кувшина, медный и глиняный, где находились 16 серебряных сосудов с монетами.