Полицейский сбил велосипедиста в Подмосковье

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В Подмосковье полицейский сбил велосипедиста, сообщает в понедельник, 11 августа, пресс-служба областного главка МВД России.

Инцидент произошел на улице Механизаторов в городе Серебряные Пруды. По информации ведомства, сотрудник МВД был трезв.

Он ехал на личном авто и "при повороте направо наехал на следующего в попутном направлении велосипедиста". В результате ДТП пострадавших нет.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка. В случае установления вины полицейского привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.