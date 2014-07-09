Рынок загородного жилья в Подмосковье вырос на 48% за полгода

Фото: www.facebook.com/KnightFrankMoscow

Объем элитного рынка недвижимости в Подмосковье в первом полугодии увеличился на 40 процентов, а общий объем рынка загородной недвижимости осказался на 48 процентов выше, чем в первом полугодии прошлого года. За шесть месяцев в Подмосковье построили 37 новых коттеджных поселков, из которых основная часть – 83 процента – приходится на жилье эконом-класса, и только 11 процентов - бизнес-класса.

Цены на элитное жилье за городом тоже выросли. Средняя цена недвижимости на первичном рынке на конец июня составила 4330 долларов за квадратный метр, что на один процент выше, чем в прошлом квартале. При этом нежвижимость на Минском шоссе за последний квартал подорожала в среднем на 4 процента, а объекты на Новорижском шоссе – на 6 процентов. Такие данные приводит консалтинговая компания Knight Frank.

На вторичном рынке стоимость элитной недвижимости осталась стабильной, а на некоторых участках, например, на Киевском и Калужском шоссе, даже снизилась на семь и четыре процента соответственно. В среднем квадратный метр элитной недвижимости от собственника стоит 4400 долларов.