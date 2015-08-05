Карту "Стрелка" можно пополнить с мобильного счета "Билайн"

Фото: strelkacard.ru

Баланс единой транспортной карты (ЕТК) Подмосковья "Стрелка" теперь можно пополнить с мобильного счета оператора связи "Билайн". Об этом сообщает пресс-служба проекта ЕТК "Стрелка".

"Благодаря платежному сервису RURU клиенты "Билайн" теперь могут пополнить карту на сайтах beeline.ru в разделе "Оплатить со счета" и kvartplata.beeline.ru, через СМС на номер 7878, а также на сайте ruru.ru и в мобильном приложении RURU Wallet with MasterCard", – говорится на сайте проекта.

В сообщении отмечается, что для пополнения "Стрелки" через СМС с помощью услуги "Мобильный платеж" от "Билайн" пассажиру достаточно отправить на номер 7878 бесплатное сообщение с названием услуги – "стрелка", номером карты (11 цифр) и суммой к пополнению. После того как пользователь подтвердит операцию указанная сумма спишется со счета телефона с учетом комиссии, которая составит 3 процента от суммы платежа.

Как уточнили в пресс-службе ЕТК "Стрелка" m24.ru, подобное сотрудничество с другими сотовыми операторами пока не рассматривается.

Единая транспортная карта Подмосковья "Стрелка"

На сегодняшний день в системе "Стрелка" работает 38 перевозчиков Подмосковья, в том числе 32, осуществляющих перевозку пассажиров по регулируемым маршрутам и 6 – по нерегулируемым. Карта принимается к оплате во всех подмосковных городах на всех видах наземного транспорта, включая маршрутки, а также на более чем 2 тысячах электропоездов по всем направлениям железнодорожного сообщения.

Всего владельцами "Стрелки" стали более 500 тысяч человек. По карте совершено более 13 миллионов поездок. Доля поездок, совершаемых по карте в регионе, превысила 40 процентов.

Ранее сообщалось, что со "Стрелкой" могут интегрировать столичную транспортную карту "Тройка". Такую инициативу высказали в Федеральной уполномоченной организации "Универсальная электронная карта" (УЭК).