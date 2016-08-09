Почта выпустила марку в честь 1000-летия присутствия русских на горе Афон

Фото: pochta.ru

ФГУП "Почта России" выпустила в обращение марку, посвященную тысячелетнему присутствию русских монахов на горе Афон, сообщили m24.ru в пресс-службе компании.

На марке изображена картина народного художника России Дмитрия Белюкина "Русский монастырь великомученика и целителя Пантелеимона на Афоне".

Номинал марки – 31 рубль, она издана тиражом 228 тысяч экземпляров и поступит в продажу в отделения почты по всей стране. Оттиск гашения первого дня можно поставить в отделении Почты России на Мясницкой улице, дом 26.

Афон — гора и полуостров на севере Восточной Греции, самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей; считается крупнейшим в мире средоточием православного монашества.

Первое письменное упоминание о русском монашестве на Афоне относится к 1016 году, когда была построена обитель Ксилургу с храмом в честь Успения Богоматери.