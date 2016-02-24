Фото: m24.ru/Александр Авилов

Тарифы "Почты России" на пересылку корреспонденции могут вырасти на 9,8 процентов в 2016 году. Текст проекта правового акта находится на официальном сайте для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения.

ФГУП "Почта России" предлагает увеличить тарифы на услугу общедоступной почтовой связи в среднем на 17,7 процентов.

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) РФ считает, что данный тариф может быть увеличен на 9,8 процентов. "По результатам проведенных расчетов предлагается увеличить тарифы на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) на 9,8 процентов", – говорится в пояснительной записке.

Проект документа сейчас проходит антикоррупционную экспертизу, которая продлится до 26 февраля.

Сейчас предлагают установить максимальные тарифы на пересылку почтовой карточки – 14 рублей (на 2 рубля больше, чем сейчас), заказной почтовой карточки – на уровне 29 рублей (рост на 2 рубля).

Тарифы на пересылку простых и заказных писем весом до 20 грамм увеличатся также на 2 рубля. Пересылка простой бандероли весом 100 грамм будет стоить 37 рублей, заказной - 53 рубля (рост на 2 рубля и 5 рублей).

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе "Почты России", повышение тарифов необходимо для того, чтобы поднять заработные платы для сотрудников. Также повышение тарифов позволит "Почте России" компенсировать рост расходов на транспорт, закупку материалов, лизинг и ремонт оборудования.