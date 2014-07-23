Почта России будет быстрее доставлять товары с eBay

Фото: ИТАР-ТАСС

Почта России и интернет-аукцион eBay подписали меморандум о сотрудничестве. Планируется, что после этого сроки доставки товаров с основных рынков компании в Россию уменьшатся, передает агентство ИТАР-ТАСС.

Со стороны Почты России документ подписал глава предприятия Дмитрий Страшнов, а со стороны eBay - вице-президент компании Венди Джонс.

Соглашение предполагает совместную доставку посылок на территории России. Первый общий проект - ePaket - будет запущен уже с 1 августа. Он позволит доставлять клиентам посылки быстрее обычного.

Кроме того, информационную систему Почты России интегрируют такими системами eBay, как Битрикс и CNS. "Мы загрузим данные о посылках в информационную систему Почты, что поможет при растоможке товаров в России", - сообщила Венди Джонс.

"Ожидается, что в ближайшие пять лет объемы трансграничной торговли будут ежегодно удваиваться. Мы смотрим на все возможные рынки и модели, чтобы формировать рынок трансграничной торговли", - добавил в свою очередь Дмитрий Страшнов.

Мнение эксперта eBay является площадкой, где желающие выставляют свои товары. Меморандум с Почтой России будет иметь смысл только при условии, если покупка осуществляется у официальных реселлеров, ведь частные лица могут отправлять посылки, не передавая их непосредственно eBay. Вызывает вопрос и то, как на соглашение могут повлиять возможные санкции США, ведь компании могут просто-напросто запретить работать с Россией. Впрочем, узнать, как меморандум повлияет на скорость доставки товаров можно будет только в сентябре или октябре, так как проект ePaket запустят с 1 августа, но в первые 30 дней ситуация вряд ли прояснится. Скорее всего экономический эффект от сделки будет положителен, так как популярность eBay в России только растет, и сама Почта России в последнее время стала работать эффективнее и быстрее.

Константин Цыганков экономический обозреватель канала "Москва 24" eBay является площадкой, где желающие выставляют свои товары. Меморандум с Почтой России будет иметь смысл только при условии, если покупка осуществляется у официальных реселлеров, ведь частные лица могут отправлять посылки, не передавая их непосредственно eBay. Вызывает вопрос и то, как на соглашение могут повлиять возможные санкции США, ведь компании могут просто-напросто запретить работать с Россией. Впрочем, узнать, как меморандум повлияет на скорость доставки товаров можно будет только в сентябре или октябре, так как проект ePaket запустят с 1 августа, но в первые 30 дней ситуация вряд ли прояснится. Скорее всего экономический эффект от сделки будет положителен, так как популярность eBay в России только растет, и сама Почта России в последнее время стала работать эффективнее и быстрее.



Напомним, что в сентябре 2014 года сервис интернет-торговли eBay планирует открыть на своей площадке продажи для российских интернет-магазинов.

Возможность продавать товары будет открыта для всех интернет-магазинов, которыми управляют юридические лица.

Официально eBay появился на российском рынке в 2010 году, когда был запущен русифицированный сайт интернет-аукциона. Летом 2012 года компания открыла представительство в России. В конце 2013 года eBay принимал от россиян около 90 тысяч заказов в сутки.

В свою очередь Почта России стала доставлять вовремя более 95% внутриобластной письменной корреспонденции, за последний год этот показатель вырос на четыре процента. Кроме того, соблюдение сроков пересылки писем на межобластных маршрутах за год выросло в среднем с 53,49% (второй квартал 2013 года) до 84,1% во втором квартале 2014 года. Показатели выполнения сроков доставки на магистральных межобластных маршрутах за прошедший год улучшились в 71 регионе страны.