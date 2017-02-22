Посетителей ТЦ в пригороде Парижа эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: ТАСС/Thibault Camus

Посетителей торгового центра "Велизи 2" в пригороде Парижа эвакуировали в среду, 22 февраля, из-за угрозы взрыва, сообщает издание Express. Посетителей эвакуировали около 15:30 по местному времени (18:30 мск).

Двое подозреваемых вошли в торговый центр с подозрительным пакетом и скороваркой, согласно сообщениям местных СМИ. Они попали в объектив камер видеонаблюдения. Есть сообщения, что скороварка может содержать взрывчатые вещества.

По некоторым данным, район оцепили, а движение транспорта прекращено. Сообщается об аресте одного подозреваемого. Судьба второго подозреваемого остается неизвестной. По противоречивым сообщениям на месте замечен подозрительный автомобиль.

Были мобилизованы около 250 человек, включая полицию, пожарных и саперов с собаками. Франция находится в состоянии повышенной готовности после череды терактов.