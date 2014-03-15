Дневник Паралимпиады в Сочи: день восьмой

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная России продолжила успешное выступление на Паралимпийских играх в Сочи. В субботу российские спортсмены завоевали шесть медалей, доведя общее количество наград до 70.

Сборная России уже досрочно выиграла Паралимпиаду в Сочи - в медальной копилке нашей национальной команды на 20 золотых медалей больше, чем у ближайшего преследователя - Германии. Третье место занимает команда Украины.

Две медали в субботу завоевали российские горнолыжники. В гигантском слаломе стоя серебро взял Алексей Бугаев, а в аналогичной дисциплине для мужчин с нарушениями зрения бронзовым призером стал Валерий Редкозубов.

Два золота выиграла лыжная сборная России в эстафетах: открытой и смешанной.

Команды керлингистов и следж-хоккеистов проиграли финальные матчи и довольствовались серебром.

