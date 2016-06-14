ГИБДД узнает агрессивных водителей по наклейкам на автомобилях

Фото: m24.ru/Роман Васильев

Сотрудники столичной Госавтоинспекции будут обращать внимание на автомобили с характерной для агрессивной езды символикой, передает "Интерфакс".

Инспекторы определили три вида таких атрибутов: характерные, вероятные и нейтральные. К первым сотрудники ГАИ относят автомобили со стикерами "smotra.ru" и "Ночь – это наш день", надписями "race" и "speed", а также изображениями силуэтов двух едущих друг за другом машин, фасада МГУ и вертикально рассеченной собаки.

Так называемыми вероятными признаками называют наклейки и аббревиатуры, говорящие об использовании услуг тюнинговых автоклубов, в частности, "evolution", "GTI", "supra", "RS", AMG и M. Нейтральными считаются признаки членства в крупных автоклубах: DRIVE2, LADA,CC, VAZ,EE, Audi Club, Ford Focus Club и BMW Club.

В ПДД появился новый пункт – опасное вождение

8 июня в России вступили поправки в ПДД, согласно которым теперь действует новый вид нарушений – "опасное вождение". Новая редакция разработана в МВД России и утверждена Правительством страны. "Опасным вождением" называют последовательное создание водителями на дорогах ситуаций, создающих угрозу для жизни или имущества других участников дорожного движения.

Важно отметить, что под данное определение подходит именно совокупность действий, в частности, когда водитель не соблюдает безопасную дистанцию, резко тормозит без оснований на это, не уступает дорогу там, где положено, или перестраивается во время интенсивного движения.

Ранее первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщал, что за опасное вождение могут ввести штраф в размере пяти и более тысяч рублей – точную его сумму еще будут обсуждать, а к осени этого года примут окончательное решение. Кроме того, на просторах сети заработал портал с примерами опасного вождения, которые наглядно иллюстрируют водителям то, что будет считаться правонарушением.