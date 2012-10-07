Олимпийский огонь побывает в 83 регионах России

Фото: M24.ru

В воскресенье, 7 октября, в Москве состоялась презентация эстафеты олимпийского огня "Сочи-2014". На мероприятии сообщили, что огонь зажгут в Греции и доставят в Москву через год – 7 октября 2013 года. За 123 дня факелоносцы пронесут его через 83 региона и 2,9 тысяч населенных пунктов страны. Огонь будет путешествовать на автомобилях, поездах, самолетах, на русской тройке и оленях.

Эстафета олимпийского огня продлится четыре месяца и завершится в день открытия Олимпиады. За это время огонь побывает на Северном полюсе, на дне озера Байкал, на вершине Эльбруса и даже, возможно, в космосе. Кроме того, огонь привезут в Ясную Поляну, российскую часть Куршской косы, на Авачинские вулканы и в музей-заповедник Кижи.

Во время передвижения олимпийского огня будут задействованы 14 тысяч факелоносцев и 30 тысяч волонтеров.

"Эстафета Олимпийского огня - одно из самых важных событий, связанных с Играми. Это эмоции, которые по накалу не уступают самим Олимпийским соревнованиям. У Эстафеты "Сочи 2014" ответственная миссия - объединить всю страну, тем самым заново открыв многообразие и красоту России, в первую очередь, для самих россиян", – передает "Российская газета" слова президента Оргкомитета "Сочи 2014" Дмитрия Чернышенко.

На презентации он вручил диплом посла Игр-2014 в Сочи серебряной призерке Олимпийских игр, российской сноубордистке Екатерине Илюхиной, сообщает ИТАР-ТАСС.