24 февраля 2014, 21:20

Российские олимпийцы прилетели в Москву

"Вечер с Ксенией Соколянской": российские олимпийцы прилетели в Москву

Олимпийская сборная России прилетела в Москву. Самолет, перевозивший нашу национальную команду, приземлился в Шереметьево.

Олимпийских чемпионов ждет торжественная встреча в аэропорту, а затем российские фигуристы поедут на гала-концерт, который в их честь проходит в Лужниках. Малую спортивную арену спортивного комплекса заполнили зрители, которые ждут встречи с победителями и призерами Олимпийских игр.

Болельщики заполнили почти весь аэропорт - по всему залу ожидания развешаны баннеры и плакаты, посвященные олимпийцам.

Сборная России триумфально выступила на домашней Олимпиаде в Сочи. Нашим спортсменам удалось завоевать 33 медали в 10 дисциплинах. Это лучший результат за все время проведения зимних Олимпиад, включая советские результаты.

Российская команда заняла первое место в общем медальном зачете Олимпийских игр. На счету россиян 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых медалей. На втором месте - команда Норвегии, - спортсменам которой удалось завоевать 11 наград высшей пробы.

Сюжет: Дневники Олимпиады
Олимпиада-2014 спортсмены

