Российские лыжники выиграли серебро в командном спринте на Олимпиаде

Никита Крюков. Фото: ИТАР-ТАСС

Российские лыжники Никита Крюков и Максим Вылегжанин завоевали серебро в командном спринте на Олимпиаде в Сочи.

Золотую медаль выиграли представители сборной Финляндии. Бронза на счету шведской команды.

Отметим, что Швеция получила шанс завоевать медаль после падения немецкого лыжника. Тим Чарнке лидировал незадолго до финиша, но затем столкнулся с финном Сами Яухоярви и упал. В итоге сборная Германии заняла лишь седьмую строчку.

Чуть позже немцы приняли решение подать протест на результат гонки. Однако жюри соревнований приняло решение отклонить жалобу немецкой сборной, сообщает Чемпионат.ком.

Ранее женская сборная России в аналогичной гонке заняла шестое место. Победу отпраздновали норвежские лыжницы, вторыми стали финки, бронзу выиграли шведские спортсменки.