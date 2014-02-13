Россиянки остались без медалей в беге на коньках на 1000 метров

Ольга Фаткулина. Фото: ИТАР-ТАСС

Россиянки не сумели завоевать медали в беге на коньках на дистанции 1000 метров. Ближе всех к призерам оказалась Ольга Фаткулина, которая заняла четвертое место.

Победу на этой дистанции одержала китаянка Чжан Хон, которая показала невероятное время в 1 минуты 14,02 секунды. Серебро завоевала голландка Ирэн Вюст, отставшая от Чжан более чем на полсекунды.

Бронза досталась еще одной представительнице Голландии Маргот Бур.

Фаткулина состязалась с Бур в одном забеге и проиграла ей около десятой доли секунды. В итоге россиянка расположилась на четвертой строчке итогового протокола.

Остальные россиянки выступили неудачно: Екатерина Шихова стала 15-й, Юлия Скокова - 16-й, а Екатерина Лобышева - 20-й.