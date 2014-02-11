Фигуристы Волосожар и Траньков выиграли короткую программу

Фото: ИТАР-ТАСС

Российский дуэт Татьяна Волосожар/Максим Траньков одержал победу в соревнованиях пар на олимпийском турнире по фигурному катанию. Третье место досталось другой паре из России - Ксении Столбовой и Федору Климову.

Россияне безукоризненно откатали короткую программу. Волосожар и Траньков получили оценку в 84,17 балла, что позволило им возглавить общий зачет.

На втором месте расположился немецкий дуэт Оксана Савченко/Робин Шолковы, усилия которого судьи оценили в 79,64 балла.

Столбова и Климова получили 75,21 балла и занимают третье место с отрывом в два балла от ближайших преследователей.

Отметим, что Волосожар и Траньков установили новый мировой рекорд в короткой программе по количеству заработанных баллов, превзойдя свое же достижение на 0,19 балла.

Соревнования в произвольной программе состоятся 12 февраля.