В России планируют создать виртуальный полис ОСАГО

В России может появиться виртуальный полис ОСАГО

Госдума до 1 мая должна принять решение, стоит ли внедрять электронные полисы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), сообщает телеканал "Москва 24".

Авторы идеи считают, что положительное решение вопроса позволит существенно сэкономить время при оформлении документа, а также свести на нет подделку бумажных полисов, которые мошенники продают в интернете.

Если инициатива будет принята на законодательном уровне, электронные полисы появятся уже в следующем году.

Напомним, на прошлой неделе правительство определилось с поправками в закон об ОСАГО ко второму чтению. Данные поправки уточняют порядок видеофиксации аварий и назначают Центробанк ответственным за подготовку методики оценки ущерба. Поправки также запрещают переуступать права требования выплат по ОСАГО и устанавливают, что потерпевший сначала должен обратиться за выплатой к страховщику.

Кроме того, авторы документа предлагают определять сумму убытка в досудебном порядке.