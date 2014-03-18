В Музее Москвы рассказали о фестивале видеоарта "Сейчас&Потом"

В Музее Москвы рассказали о международном фестивале видеоарта

В музейном объединении Музей Москвы на Зубовском бульваре прошла лекция "Город как трансформер". На ней слушателям рассказали о международном фестивале видеоарта "Сейчас&Потом". Кроме того, на лекции показали избранные работы российских и зарубежных участников фестиваля о прошлом, настоящем и будущем города. В роли лектора выступил художник, основатель и директор Международного фестиваля видеоарта "Сейчас&Потом" Марина Фоменко. Прямую трансляцию мероприятия провело сетевое издание M24.ru.



Видеоарт

Видеоарт – это выражение эмоций с помощью видеотехники. Основателем направления в искусстве считается корейско-американский художник Нам Джун Пайк (1932 – 2006). Его персональная выставка прошла в Вуппертале в 1963 году. В 1964 году, переселившись в Нью-Йорк, Пайк в сотрудничестве с виолончелисткой Ш. Мурман устроил ряд сенсационных перфомансов. Мировая известность пришла к нему, когда он стал использовать в своих фильмах видеоскульптуру "ТВ-Будда" (1974), "ТВ-сад" (1974-1778), "Семья робота" (1986).

Видеоскульптуры, придуманные Пайком, впоследствии стали называть видеоинсталляциями и определять как жанр искусства.

Немалый вклад в направление сделал и художник Энди Уорхол.

Энди Уорхол (настоящее имя Андрей Варгола) - 6 августа 1928 - 22 февраля 1987 - американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, коллекционер, издатель журналов и кинорежиссер, культовая персона в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом. Основатель идеологии homo universale, создатель произведений, которые являются синонимом понятия "коммерческий поп-арт".

Многочасовые бессобытийные ленты Уорхола наподобие "Спит" или "Ест" были невозможны в контексте "нормального" кинематографа, поэтому демонстрировались как видеоинсталяции. Ассистенты Уорхола носили кинопроектор по залу, проецируя пленки не только на стены, пол или потолок помещения, но и на тела зрителей.

В период с 1963 по 1968 годы Уорхол снял несколько сотен лент, десятки короткометражных фильмов и более 150 фильмов с сюжетами. Большинство фильмов этого периода не имели сюжета. Это были псевдодокументальные съемки вроде "мужчина примеряет трусы". Основным смыслом фильмов Уорхола было раскрытие сути сексуальной революции.

В середине 1960-х Уорхол перешел от съемки черно-белых немых кинолент к цветному кино со сценарием (чаще всего эротического содержания). Стремясь раздвинуть рамки традиционного кино, Уорхол занялся съемкой "неподвижных фильмов".

"Неподвижные фильмы Энди Уорхола Самыми значимыми из них стали "Спи" (1963) и "Эмпайр" (1964). Самыми значимыми из них стали "Спи" (1963) и "Эмпайр" (1964). Первый представляет собой черно-белую 5-часовую съемку спящего человека - американского поэта Джона Джиорно, не сопровождавшуюся никакими звуками. Премьерный показ фильма состоялся 17 января 1964 года в The Film-Makers' Cooperative при участии режиссера Йонаса Мекаса, "крестного отца" нью-йоркского киноавангарда. Всего присутствовало девять зрителей, двое из них ушли с просмотра в течение первого часа. Интересно, что первоначально вместо Джиорно Уорхол хотел снять сон Брижит Бардо. Во второй ленте зрителям в течение 8 часов демонстрируется снятый в замедленном режиме нью-йоркский небоскреб Empire State Building в период с вечера 25 июля по утро 26 июля 1964 года.



Своими пробами и перформансами в киноискусстве Уорхол хотел открыть новые направления в кинематографе и заинтересовать и удивить ими пресыщенного зрителя.

Еще одна легенда видеоарта – американец Билл Виола (родился 25 января 1951 года). Детство и юность Билл Виола провел в городах штата Нью-Йорк, где в Сиракузском университете получил степень бакалавра (а в 1995-м - доктора) изящных искусств. Там же были выставлены его первые работы. После окончания обучения он увлекся музыкой, а затем уехал в Италию, где познакомился с Нам Джун Пайком и Вито Аккончи. В 1970-е художник много путешествовал, набираясь опыта. Когда он вернулся на родину, к нему пришла мировая известность. Сейчас его работы выставлены в лучших музеях мира.

Он создает свои фильмы как видеополотна, наполненные тайной, страданием или напряженным ожиданием. По способу компоновки, работы с цветом и исполнителями его картины перекликаются с классической живописью.

Одно из главных произведений художника - Going Forth By Day - впервые было выставлено в 2002 году в музее Гугенхейма в Берлине. Основные мотивы этой работы - стихии воды и огня, путешествие, смерть и воскрешение.

Международный фестиваль видеоарта "Сейчас&Потом" организуется и ежегодно проводится в Москве независимой некоммерческой организацией "Центр медиаискусства "Сейчас&Потом" (директор - Марина Фоменко). Основная задача фестиваля – поддержка и развитие презентаций видеоарта как молодых, так и состоявшихся художников из России и со всего мира.

Фестиваль проходит в Музее современного искусства. Помимо общего показа каждый день проводятся презентации работ в рамках проекта "Видео сейчас".

С 2011 по 2013 год "Сейчас&Потом" проводился в Московском музее современного искусства. В 2014 году фестиваль будет проходить со 2 по 30 апреля в Государственном музее истории ГУЛАГа.

На лекции были показаны лучшие работы фестиваля "Сейчас&Потом" 2012 года на тему "Город как трансформер".

Брит Банкли, Новая Зеландия, "Парадокс множества (Футурология)"

"Парадокс множества (Футурология)" начинается с изучения футуристических строений: оклендской Башни Скай Тауэр, терминалов аэропорта, газового танкера, башни Спейс-Нидл в Сиэтле. Все они при зеркальном отражении приобретают черты фантастического города будущего или оплота постапокалиптической военной силы будущего. Футуристические "корабли" обладают двойной природой. Они практичны и функциональны, как и положено индустриальным конструкциям, и в то же время как будто вышли из снов.

Орит Адар Бечар, Израиль, "Шлюзы"

Камера погружается в миниатюрную архитектурную модель 3х2 м, генерирующую историческую память вне конкретного контекста. Она непрерывно движется в пустоте, порождая ритм и жизнь. На заднем плане искаженный голос общественной системы оповещения постоянно пытается донести какое-то экстренное сообщение.

Педро Феррейра, Португалия, "Между двумя точками"

Психоделическая прогулка по городу Порту, отражение жизни города и урбанистического пейзажа, где все пребывает в смятении.

Роман Мокров, Россия, "Бесконечная история"

Человеческая жизнь… Что это? Движение по течению или против него? Стремление или пассивное следование? Поиск или безразличное принятие? Каждый день человеческой жизни - это преодоление.

Кристофер Стэдман, Германия, "Единственный путь вниз – это спуск"

"Единственный путь вниз – это спуск" бросает вызов отчаянию офисной скуки, механистическому ужасу, сексу с незнакомцами, значкам из концлагерей, культурным знакам и символам. Стэдмен дразнит нас сокрытой динамикой того, что происходит за дверями лифта, где незнакомцы вынуждены делить друг с другом ограниченное пространство. Через напряжение и вид многократно открывающихся и закрывающихся дверей лифта, через образ преследования художником невидимого героя вверх и вниз по пустой шахте провозглашается интерес художника к изоляции, данные образы являют собой мощное напоминание о тривиальности и безликости урбанистической модернизации.

Александра Митлянская, Россия, "Вавилон"

Мигранты из бывших советских республик строят высотный дом. В каждом проеме–ячейке многоэтажной башни происходит отдельное событие: укладывают кирпичи, пилят, сверлят, размешивают цемент, курят или просто неподвижно сидят на корточках. Кажется, что эта история началась очень давно и будет продолжаться бесконечно.

Люсия Нимкова, Словакия, "Двойное кодирование"

Работа составлена из эпизодов запрещенных словацких фильмов, снятых между 1968 и 1989 годами.

Марина Черникова, Россия, "Инфо серфинг / Москва 2"

Интенсивное развитие новых технологий делает возможным передвижение и виртуальное существование в нескольких местах одновременно. Нелинеарные процессы ума и памяти позволяют нам быть здесь и там, сейчас и тогда; мы можем быть заняты ежедневными обязанностями, как например, ехать в метро и в тоже время совершать путешествие вокруг света, переживать приключения прошлого года или погрузится в виртуальный мир компьютерных игр.

Нина Куртела, Германия, "Трансформанс"

"Трансформанс" – видеоработа, запускающая и документирующая перформанс, идущий 100 дней. В течение этого периода Нина Куртела ежедневно присутствовала в качестве свидетеля при строительстве Центра современного танца.

"Музейное объединение "Музей Москвы" - уникальный объект культуры, хранящий историю столицы Российского государства с каменного века по настоящее время. Музей принадлежит к числу старейших культурных учреждений столицы. Он был создан в 1896 году по инициативе Городской Думы как Музей московского городского хозяйства, с 1920 года именовался Московским коммунальным музеем. С 1940 по 1986 годы известен москвичам как Музей истории и реконструкции Москвы, а с 1986 год – как Музей истории города Москвы. В 2008 году Музей получил статус Музейного объединения и стал называться "Музейное объединение "Музей Москвы".



В настоящее время собрание музея насчитывает более 1 миллиона единиц хранения, в том числе богатые археологические коллекции, фонд изобразительных материалов (серия картин А. М. Васнецова "Старая Москва", произведения И. К. Айвазовского, В. Е. Маковского, В. Д. Поленова, В. И. Сурикова, Л. О. Пастернака, В. В. Нестерова, Р. Р. Фалька и других); коллекции открыток с видами Москвы разных периодов, фотоматериалы. Большой интерес представляет фонд документально-письменных источников (личные архивы историков Москвы П. В. Сытина, Б. С. Земенкова, химика Б. И. Збарского и других), архивы городских и государственных организаций, коллекции планов, карт, путеводителей и справочников по Москве, редких рукописных книг, плакатов и афиш. Фонд вещественных источников (ткани, фарфор, стекло, оружие, предметы быта, нумизматическая и другие коллекции) дает представление о быте и жизни москвичей на протяжении всей истории города. В научной библиотеке хранятся издания по истории города (свыше 60 тыс. книг, 50 тыс. экз. газет и журналов).



Основное здание музея с 1934 года находилось в церкви Иоанна Богослова под Вязом на Новой площади. В 2006 году правительство Москвы передало музею новое помещение – комплекс "Провиантские магазины" – для создания универсального музейного комплекса XXI века. В новое место музей переехал в 2011 году.



Филиалы объединения: музей археологии Москвы, музей "Английское подворье", Музей русской гармоники А. Мирека, музей истории "Лефортово", музей русской усадебной культуры "Усадьба князей Голицыных "Влахернское - Кузьминки", музей "Дом на набережной".

