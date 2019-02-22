Мослекторий покажет, как разобраться в живописных течениях начала XX века

Фото из личного архива Анастасии Постригай

4 марта в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" пройдет лекция по теме – "Живопись в начале XX века и как в ней разобраться?". Прочитает ее искусствовед, основательница Школы популярного искусства Анастасия Постригай.

Как сто лет назад одно направление живописи сменяло другое? Как их отличить друг от друга и запомнить основные черты? Почему за несколько лет живопись проделала путь от фовизма к абстракционизму? Можно ли полюбить искусство, которое, на первый взгляд, непонятно? Обо этом и пойдет речь на лекции.

Прямую трансляцию смотрите 4 марта в 19:00 на этой странице или на сайте "Мослектория".