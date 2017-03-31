Мужчина в Подмосковье убил деда ради квартиры

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Полицейские столицы задержали двоих мужчин, которых подозревают в убийстве ветерана в Подмосковье, пишет "Вечерняя Москва".

По данным предварительного расследования, мужчина задушил деда ради подмосковной квартиры. Причиной стало то, что внука возмутило решение деда оставить квартиру его сестре.

Позже выяснилось, что дед пропал еще в 2014 году. Его долго искали, и только сейчас установили, что внук с приятелем его задушили, а тело спрятали. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство".