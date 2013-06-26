Консультацию специалистов можно будет получить 8 июля

Фото: ИТАР-ТАСС

В рамках Дня семьи, любви и верности, который пройдет 8 июля, будет организована информационно-просветительская акция "Подари мне жизнь!". Подробности рассказала в эфире "Москва FM" вице-президент "МедиаСоюза" Елена Зелинская.

День семьи, любви и верности проходит уже в шестой раз. Акция тесно связана с праздником и проводится с 9 по 15 июля.

"Самое главное, что вся эта программа не начинается и не заканчивается одним праздничным днем. Весь год идет череда важных мероприятий, которые рассчитаны на то, чтобы не только поздравлять счастливые семьи, но и помогать тем семьям, у которых не все удалось в жизни", – сообщила Зелинская.

Информационно-просветительская акция "Подари мне жизнь!", которую проводит Фонд социально-культурных инициатив, рассчитана на помощь тем, кто оказался перед тяжелым выбором.

Организаторы привлекут специалистов различных областей, которые смогут проконсультировать по возникшим вопросам. Они ставят своей задачей сохранение семейных ценностей и традиций, поддерживают семьи, которые столкнулись с тяжелыми ситуациями.

Акция направлена не только на предотвращения абортов, но и на укрепление семьи.

Центральные мероприятия Дня семьи, любви и верности будут проходить в Муроме и начнутся с литургии в честь святых Петра и Февронии, которые являются покровителями этого праздника. В Москве будет организовано несколько площадок, на которых будут чествовать семьи, а в парке "Царицыно" пройдет концерт.