Москвичей зовут в "Большое литературное путешествие"

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
27 июня в рамках Года литературы в Москве пройдет городской квест "Большое литературное путешествие".
Принять в нем участие смогут все желающие, однако во время путешествия участникам придется применить свои знания литературных мест российской столицы.
Участники будут осуществлять прогулки пешком, на общественном транспорте, на роликах, самокатах и велосипедах – на выбор.
Все желающие разделятся на команды, и самые быстрые и начитанные участники получат памятные призы.
Место сбора: ул. Нежинская, д. 13, библиотека № 218
Участие бесплатно, однако необходима регистрация