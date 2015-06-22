Москвичей зовут в "Большое литературное путешествие"

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

27 июня в рамках Года литературы в Москве пройдет городской квест "Большое литературное путешествие".

Принять в нем участие смогут все желающие, однако во время путешествия участникам придется применить свои знания литературных мест российской столицы.

Участники будут осуществлять прогулки пешком, на общественном транспорте, на роликах, самокатах и велосипедах – на выбор.

Все желающие разделятся на команды, и самые быстрые и начитанные участники получат памятные призы.