22 июня 2015, 18:43

Москвичей зовут в "Большое литературное путешествие"

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

27 июня в рамках Года литературы в Москве пройдет городской квест "Большое литературное путешествие".

Принять в нем участие смогут все желающие, однако во время путешествия участникам придется применить свои знания литературных мест российской столицы.

Участники будут осуществлять прогулки пешком, на общественном транспорте, на роликах, самокатах и велосипедах – на выбор.

Все желающие разделятся на команды, и самые быстрые и начитанные участники получат памятные призы.

Дата: 27 июня в 10.00

Место сбора: ул. Нежинская, д. 13, библиотека № 218

Участие бесплатно, однако необходима регистрация

Москва Год литературы квест свежий воздух

