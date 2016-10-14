Серию бесплатных экскурсий "От Покрова до Рождества" проведут для москвичей

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

14 октября в столице запустили новую серию бесплатных экскурсий "От Покрова до Рождества". Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе общественного проекта "Гуляем по Москве".

Каждый день ведущие историки, искусствоведы, журналисты, влюбленные в столицу и досконально знающие ее историю, будут проводить свои авторские прогулки. Всего за время серии планируется провести более 70 тематических экскурсий, из которых десять – премьерные.

Так, 15 октября москвичей и гостей города пригласят на прогулку "Стрельцы, ордынцы и купцы Заречья" и расскажут, почему эту местность раньше величали деревней и провинцией. Также среди новых маршрутов – "От Леонова до Ростокина", "Свиблово", "Тайны Симонова монастыря", "Гроза 1812 года", "ВДНХ", "Коломенское: от Грозного до Тишайшего", "Мясницкая", "Мещанская слобода", "Подземные дворцы и храмы метро", "Китай-город" и многие другие.

Выбор названия проекта "От Покрова до Рождества" тоже неслучаен: раньше в этот период времени Москва обретала патриархальный уклад. Знать приезжала в город из имений, на Болотную площадь везли моченые яблоки и квашеную капусту, а лубяной торг разбивали на Трубной.

Нынешние экскурсии помогут современным горожанам вернуться на много лет назад и перезимовать по-русски.

Ознакомиться с полным расписанием и записаться на экскурсии можно на сайте.