Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Проекты

29 июля 2014, 12:50

Собянин объявил конкурс на освоение прибрежных территорий Москвы-реки

Москва-река конкурсы проекты концепции

Собянин объявил конкурс проектов обустройства берегов Москвы-реки

Сергей Собянин на заседании столичного правительства во вторник, 29 июля, объявил о старте международного конкурса на разработку концепции градостроительного развития территорий, прилегающих к Москве-реке.

На месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы. Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.

Последний раз масштабные работы по благоустройству Москвы-реки проводили почти 80 лет назад. Тогда была проведена комплексная реконструкция набережные в центре, они получили гранитное обрамление, что стало их отличительной чертой. Но на сегодняшний день эти "высокие" набережные, предназначенные, прежде всего, для движения автомобилей, преграждают москвичам доступ к воде.

Кроме того, изменения необходимы в транспортной функции Москвы-реки. Так, пассажирские перевозки по реке осуществляются только в прогулочных и туристических целях.


Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что территорию Москвы-реки планируется использовать круглогодично. В планах - упорядочить хаотичные причалы и повысить привлекательность Москвы-реки.

Он добавил, что также будет построена эстакада на участке за "Москва-Сити". Кроме того, нет автомобильной дороги на территории Нагатинского парка и Южного порта, соответственно необходимо благоустраивать набережную.

Ссылки по теме

Концепция развития территории призвана связать в единую систему другие масштабные городские проекты, в том числе комплекс "Москва-Сити", парк имени Горького, Воробьевы горы, Крымскую набережную, парк "Зарядье", территории ЗИЛа и Нагатинской поймы.

В состав жюри конкурса войдут международные эксперты, ведущие архитекторы, градостроители, инженеры, а также представители столичного правительства. На первом этапе конкурса будут отобраны шесть архитектурно-градостроительных команд, которые в ходе второго этапа должны будут разработать альтернативные концепции градостроительного развития прибрежных территорий Москвы-реки.

Фото: M24.ru

Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 августа до 12 сентября. Шесть команд-победителей первого этапа определят в сентября текущего года, работа над проектами (2-й этап) будет проходить с сентября по декабрь. Результаты конкурса будут объявлены 14 декабря 2014 года.

Что касается призового фонда конкурса, то он равняется 30 миллионам рублей, в том числе по 4 миллиона каждой из шести команд-участниц второго этапа и 6 миллионов – команде-победительнице.

Развитие территорий возле Москвы-реки

Москва-река пересекает город по диагонали с северо-запада на юго-восток. Протяженность реки в черте города составляет 83 километра, протяженность береговой линии – более 201 километра. Площадь водной поверхности Москвы и прилегающих прибрежных территорий – 10,4 тысячи или 10% территории города в «старых» границах.

Баланс использования реки и прибрежных территорий к 2014 году: жилые зоны – 10%; общественные зоны – 11%; промзоны – 25%; природные и озелененные территории – 14%; улицы, дороги – 10%; водная поверхность – 18%; неблагоустроенные и неосвоенные территории – 12%.

Организация набережных: необустроенные и неосвоенные территории – 87,6 километра (44%); преимущественно транспортные набережные – 47,4 километра (23%); пешеходные набережные – 33,4 километра (17%); участки береговой линии, закрытые для свободного доступа – 32,4 километра (16%).

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать