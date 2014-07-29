Собянин объявил конкурс на освоение прибрежных территорий Москвы-реки

Сергей Собянин на заседании столичного правительства во вторник, 29 июля, объявил о старте международного конкурса на разработку концепции градостроительного развития территорий, прилегающих к Москве-реке.
На месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы. Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.
Кроме того, изменения необходимы в транспортной функции Москвы-реки. Так, пассажирские перевозки по реке осуществляются только в прогулочных и туристических целях.
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что территорию Москвы-реки планируется использовать круглогодично. В планах - упорядочить хаотичные причалы и повысить привлекательность Москвы-реки.
Он добавил, что также будет построена эстакада на участке за "Москва-Сити". Кроме того, нет автомобильной дороги на территории Нагатинского парка и Южного порта, соответственно необходимо благоустраивать набережную.
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Концепция развития территории призвана связать в единую систему другие масштабные городские проекты, в том числе комплекс "Москва-Сити", парк имени Горького, Воробьевы горы, Крымскую набережную, парк "Зарядье", территории ЗИЛа и Нагатинской поймы.
В состав жюри конкурса войдут международные эксперты, ведущие архитекторы, градостроители, инженеры, а также представители столичного правительства. На первом этапе конкурса будут отобраны шесть архитектурно-градостроительных команд, которые в ходе второго этапа должны будут разработать альтернативные концепции градостроительного развития прибрежных территорий Москвы-реки.
Фото: M24.ru
Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 августа до 12 сентября. Шесть команд-победителей первого этапа определят в сентября текущего года, работа над проектами (2-й этап) будет проходить с сентября по декабрь. Результаты конкурса будут объявлены 14 декабря 2014 года.
Что касается призового фонда конкурса, то он равняется 30 миллионам рублей, в том числе по 4 миллиона каждой из шести команд-участниц второго этапа и 6 миллионов – команде-победительнице.
Баланс использования реки и прибрежных территорий к 2014 году: жилые зоны – 10%; общественные зоны – 11%; промзоны – 25%; природные и озелененные территории – 14%; улицы, дороги – 10%; водная поверхность – 18%; неблагоустроенные и неосвоенные территории – 12%.
Организация набережных: необустроенные и неосвоенные территории – 87,6 километра (44%); преимущественно транспортные набережные – 47,4 километра (23%); пешеходные набережные – 33,4 километра (17%); участки береговой линии, закрытые для свободного доступа – 32,4 километра (16%).