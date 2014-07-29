Собянин объявил конкурс на освоение прибрежных территорий Москвы-реки

Собянин объявил конкурс проектов обустройства берегов Москвы-реки

Сергей Собянин на заседании столичного правительства во вторник, 29 июля, объявил о старте международного конкурса на разработку концепции градостроительного развития территорий, прилегающих к Москве-реке.

На месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей будут созданы парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы. Кроме того, освоение берегов Москвы-реки приведет к повышению качества городской среды и снижению уровня загрязненности.

Последний раз масштабные работы по благоустройству Москвы-реки проводили почти 80 лет назад. Тогда была проведена комплексная реконструкция набережные в центре, они получили гранитное обрамление, что стало их отличительной чертой. Но на сегодняшний день эти "высокие" набережные, предназначенные, прежде всего, для движения автомобилей, преграждают москвичам доступ к воде. Последний раз масштабные работы по благоустройству Москвы-реки проводили почти 80 лет назад. Тогда была проведена комплексная реконструкция набережные в центре, они получили гранитное обрамление, что стало их отличительной чертой. Но на сегодняшний день эти "высокие" набережные, предназначенные, прежде всего, для движения автомобилей, преграждают москвичам доступ к воде. Кроме того, изменения необходимы в транспортной функции Москвы-реки. Так, пассажирские перевозки по реке осуществляются только в прогулочных и туристических целях.





Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отметил, что территорию Москвы-реки планируется использовать круглогодично. В планах - упорядочить хаотичные причалы и повысить привлекательность Москвы-реки.

Он добавил, что также будет построена эстакада на участке за "Москва-Сити". Кроме того, нет автомобильной дороги на территории Нагатинского парка и Южного порта, соответственно необходимо благоустраивать набережную.

Концепция развития территории призвана связать в единую систему другие масштабные городские проекты, в том числе комплекс "Москва-Сити", парк имени Горького, Воробьевы горы, Крымскую набережную, парк "Зарядье", территории ЗИЛа и Нагатинской поймы.

В состав жюри конкурса войдут международные эксперты, ведущие архитекторы, градостроители, инженеры, а также представители столичного правительства. На первом этапе конкурса будут отобраны шесть архитектурно-градостроительных команд, которые в ходе второго этапа должны будут разработать альтернативные концепции градостроительного развития прибрежных территорий Москвы-реки.

Фото: M24.ru

Как рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 августа до 12 сентября. Шесть команд-победителей первого этапа определят в сентября текущего года, работа над проектами (2-й этап) будет проходить с сентября по декабрь. Результаты конкурса будут объявлены 14 декабря 2014 года.

Что касается призового фонда конкурса, то он равняется 30 миллионам рублей, в том числе по 4 миллиона каждой из шести команд-участниц второго этапа и 6 миллионов – команде-победительнице.

Развитие территорий возле Москвы-реки