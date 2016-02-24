Спасатели сняли женщину со льдины на Москве-реке

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сотрудники МЧС спасли женщину со льдины на Москве-реке напротив Саввинской набережной, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.

В ночь на 24 февраля была организована операция по спасению женщины, неизвестным образом оказавшейся на льдине напротив Саввинской набережной. Сотрудники МЧС подплыли к льдине на катере и доставили гражданку на берег, чтобы передать врачам "скорой помощи".

Как уточнили в ведомстве, жизни и здоровью женщины ничто не угрожает.