24 февраля 2016, 05:21

Город

Спасатели сняли женщину со льдины на Москве-реке

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Сотрудники МЧС спасли женщину со льдины на Москве-реке напротив Саввинской набережной, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) столичного управления МЧС.

В ночь на 24 февраля была организована операция по спасению женщины, неизвестным образом оказавшейся на льдине напротив Саввинской набережной. Сотрудники МЧС подплыли к льдине на катере и доставили гражданку на берег, чтобы передать врачам "скорой помощи".

Как уточнили в ведомстве, жизни и здоровью женщины ничто не угрожает.

Москва-река спасатели льдины чп

