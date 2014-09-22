Набережные Москвы-реки могут стать двухуровневыми, как в Каннах

"Утро": В столице могут появиться двухуровневые набережные

Некоторые набережные Москвы-реки станут двухуровневыми, как в Каннах, рассказала M24.ru первый заместитель директора НИиПИ Генплана Москвы Марина Лепешкина. Такие рекомендации институт дал финалистам международного конкурса на разработку концепции градостроительного развития территорий, прилегающих к реке. Предполагается, что там останется двухполосное движение, но расширятся тротуары, а также появятся общественные зоны ближе к воде. В своих идеях институт Генплана опирается на опыт организации набережной Круазетт в Каннах.

"В нашем техническом задании прописано, что надо расширить узкие пешеходные тротуары, но это не значит, что мы будем полностью отказываться от движения — набережная может быть двухуровневой. Выглядит это так: автомобильная дорога останется наверху - дальше от реки, а общественная зона спускается ближе к кромке воды", — сказала она.

Пример, на который опирается институт Генплана — набережная Круазетт в Каннах. "Дома остаются на уровне города, причем первые этажи заняты кафе, ресторанами и бутиками, а для пешеходов проложен широкий тротуар. Затем идет двухполосная дорога для машин, со множеством регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. А вот после набережная резко снижается к воде, и вдоль берега размещается общественная часть с развлечениями. Высокая вероятность, что Москва-река будет развиваться по такому образцу", — пояснила Лепешкина.

Она отметила, что сейчас институт проводит моделирование транспортной ситуации территорий у реки, в частности, в границах Бульварного кольца. К ним относятся, в частности, Пречистенская, Кремлевская, Софийская, Москворецкая и Раушская набережные. "Перекрытие даже небольшого кусочка набережной будет иметь серьезные последствия для движения транспорта. Мы смотрим, как именно будет двигаться транспорт в случае перекрытий", ― отметила она.

Как пояснил M24.ru российский партнер финалиста конкурса, участник консорциума Burgos & Garrido Arguitectos Asociados (Испания), генеральный директор Citymakers Петр Кудрявцев, необходимость делать набережную полностью пешеходной зависит от функции прилегающих к ней территорий ― жилой, общественной или промышленной. По его словам, какие-то набережные можно сделать и полностью пешеходными, как это произошло с Крымской, если будет достаточно путей объезда. "Но зачастую это важная транспортная артерия, которую не нужно сокращать, ― отметил Кудрявцев. - К примеру, в рамках работы над проектом "Зарядье" наш международный консорциум будет продумывать разные варианты организации Москворецкой набережной. Один из них предполагает расширенный подземный переход под проезжей частью, который ведет из парка к набережной прямо у воды. Во втором варианте над проезжей частью парит легкий пешеходный мост, связанный лестницей и лифтом с нижней набережной", ― сказал он.

Архитектор Сергей Гнедовский рассказал, что набережные Москвы сформировались в 1950-1960 годах, и сейчас все изменения должны быть деликатными. "Для сохранения транспортной функции можно использовать фарватер реки — то есть захватить часть реки над водой, вбить в в воду сваи и на них "надстроить" пешеходную зону. То есть занять то место, которые сейчас занимают дебаркадеры", — сказал он.

Гнедовский пояснил, что Котельническая, Космодамианская, Раушская, Софийская набережные и другие строились едиными ансамблями, поэтому проще расширять их у воды, чем за счет дороги или у застройки. "На сваях же можно построить все, что угодно — пешеходную зону, кафе, рестораны. Также надстройки можно использовать для остановок водного транспорта по Москве-реки", — отметил он.

По мнению декана Высшей школы урбанистики при ВШЭ Александра Высоковского, важно сохранить транспортную функцию набережной. "Не должно быть курса на вытеснение автомобилей из центра города, поскольку в центре и так небольшая связность улиц", — отметил он. По его словам, проекты реконструкции набережных надо делать в рамках развития целых районов.

Напомним, что 29 июля Сергей Собянин объявил о старте международного конкурса на разработку концепции градостроительного развития территорий, прилегающих к Москве-реке. На прошлой неделе финалистами конкурса стали шесть команд, две из России — "Меганом" и "Архитектурное бюро "Остоженка", а также Turenscape (Китай), SWA Group (США), Burgos&garrido arquitectos (Испания) и Maxwan architects+urbanists (Нидерланды). Первоочередными участками развития набережных Москвы-реки станут Строгино, площадка в районе "Москвы-сити" и набережная ЗИЛа.

На месте заброшенных промышленных предприятий и пустырей создадут парки и пляжи, детские игровые площадки, спортивные объекты, а также жилые районы и многофункциональные комплексы. Кроме того, концепция развития территории призвана связать в единую систему другие масштабные городские проекты, в том числе комплекс "Москва-Сити", парк Горького, Воробьевы горы, Крымскую набережную, парк "Зарядье", территории ЗИЛа и Нагатинской поймы.

Напомним, 30 сентября 2013 года после масштабной реконструкции открылась Крымская набережная, которая полностью стала пешеходной. Кроме того, с этого лета в качестве эксперимента две набережные — Берсеневская и Болотная набережные - закрываются от автомобилей по выходным. Эксперимент продлится до октября. Также департамент природопользования предлагает в рамках будущей реконструкции сузить Смоленскую набережную с шести до двух полос, а на освободившемся месте вдоль Москвы-реки сделать пешеходную зону, велодорожки и высадить деревья.

Марина Курганская