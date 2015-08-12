Около места пожара на берегу Москвы-реки обнаружили мангал

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На берегу Москвы-реки в Марьине недалеко от места пожара обнаружен обгоревший мангал. Он стоит среди выгоревших травы и деревьев, сообщает "Интерфакс".

Дежурный гарнизона пожарной охраны Москвы Валерий Марков сообщил журналистам, что причины возгорания будут установлены позднее. Он напомнил, что разжигание костров вне специально оборудованных зон на территории Москвы категорически запрещено.

В то же время исполняющий обязанности главы Росприроднадзора Амирхан Амирханов сообщил агентству, что возгорание нефтепродуктов на Москве-реке произошло из-за разрыва проходящей под водой нефтетрубы.

"Возбуждено административное дело по факту аварии. Установлено, что произошел разрыв нефтепродуктопровода под водой", – сказал он.

В свою очередь советник президента компании "Транснефть" Игорь Демин сообщил Агентству "Москва", что разгерметизации нефтепродуктовода перед пожаром на Москве-реке не было.

Отметим, что после пожара на юго-востоке Москвы была созвана комиссия по чрезвычайным ситуациям. Она пытается установить причины произошедшего.

Напомним, в результате пожара пострадали три жителя района Марьино – двое взрослых и 9-летний ребенок. Взрослые были госпитализированы в 36-ю городскую больницу, а ребенок – в 9-ю городскую детскую больницу.

Заявка о происшествии по адресу улица Поречная, дом 29 поступила в МЧС от очевидца в 17.30. Первое подразделение спасателей прибыло на место в 17.38, а в 17.50 пожар ликвидировали.

В московском управлении МЧС сообщили, что происходило возгорание 100 погонных метров травы на берегу Москвы-реки, а также масляного пятна на поверхности реки на площади 4 квадратных метра.

Представитель Московского нефтеперерабатывающего завода сообщил, что предприятие не имеет отношения к происшествию. "Безопасная работа предприятия обеспечена, действующая на МНПЗ автоматическая система мониторинга воздействия на атмосферный воздух не фиксирует никаких негативных изменений состояния атмосферы в Капотне", – сказали в пресс-службе завода.

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В свою очередь, компания "Транснефть" приостановила из-за инцидента приостановила прокачку по нефтепродуктопроводу от Московского НПЗ. При этом представитель "Транснефти" Игорь Демин заявил, что компания не имеет отношения к возгоранию. "Мы приостановили прокачку по трубе, так как введен режим ЧС, хотя повреждений на магистрали нет", – сказал он агентству "Интерфакс".

Анализ проб атмосферного воздуха в районе пожара показал, что предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены. Как сообщает Агентство "Москва", на место для проведения необходимых замеров выехала оперативная лаборатория МЧС.

Кроме того, на месте работают специалисты Мосэкомониторинга. Они отбирают пробы воды в Москве-реке в месте возгорания масляного пятна.

Глава Минприроды Сергей Донской заявил в интервью радиостанции Москва FM, что возьмет под личный контроль ситуацию с пожаром на нефтепроводе в Марьине.