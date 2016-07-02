На западе Москвы спасли тонувшего мужчину

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Сотрудники МЧС во время патрулирования акватории Москвы-реки на западе столицы спасли тонувшего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Инцидент произошел в районе улицы Большой Филевской улицы. Спасатели заметили мужчину, который находился примерно в 20 метров от берега и звал на помощь.

Пострадавшего достали из воды и привезли на спасательную станцию, где ему оказали первую медицинскую помощь. От дальнейшей госпитализации он отказался, домой его увезли родственники.

Пострадавшим оказался москвич 1969 года рождения. Как пояснили в ведомстве, причиной происшествия стало купание в запрещенном месте, мужчине просто не хватило сил доплыть до берега.