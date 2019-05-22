Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут о создании видеоконтента и съемок для ТВ

25 мая в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит продюсер телеканала Москва 24 Кирилл Королев. Тема встречи – "Производство видеоконтента для ТВ. Продюсирование съемок".

Во время мастер-класса Кирилл расскажет:



о подготовке и производстве видеоконтента;

о воплощении идей в готовый ролик;

как работает хромакей;

как организовать домашнюю студию;

как самостоятельно осуществлять постпродакшн и каким софтом для этого лучше всего пользоваться новичку.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 25 мая в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.