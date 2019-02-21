Москва онлайн покажет, как тысяча юных музыкантов играет песни о войне

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

23 февраля, в День защитника Отечества, в музее Победы выступит сводный детский духовой оркестр "Юные фанфары России". Более тысячи юных музыкантов из 30 оркестров Москвы и Подмосковья исполнят произведения русской и зарубежной классики, а также песни о Великой Отечественной войне. Во время красочного шоу состоится парад юнармейцев с флагами городов-героев и городов воинской славы России.

Трансляция концерта начнется 23 февраля в 13:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.