Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

21 января, 16:59

Москва онлайн покажет, как философ читает загадочную сказку Пушкина

Москва онлайн культура

Фото: кадр из мультфильма "Сказка о попе и о работнике его Балде"; Режиссер – Инесса Ковалевская; Сценарий – Ирина Крякова, Инесса Ковалевская; Производство – Киностудия "Союзмультфильм"

25 января сказка Пушкина "Сказка о попе и о работнике его Балде" прозвучит в исполнении философа. Слушатели узнают, каким многогранным и загадочным может быть эпический жанр сказка.

Произведение долгое время было предметом идеологических споров и дискуссий. Что хотел сказать автор? Обличал ли он кого-то? Высмеивал ли что-то? Поэт обратился к фольклорному стилю и за простым повествованием и сказочностью скрыл множество символов. Подобные ребусы могут разгадать только философы и филологи. Они способны прочесть произведение так, чтобы скрытые линии стали видимыми.

Перед слушателями выступит доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник, руководитель сектора философии российской истории Института философии РАН Алексей Кара-Мурза.

Трансляция начнется 25 января в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать