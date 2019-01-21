Москва онлайн покажет, как философ читает загадочную сказку Пушкина

Фото: кадр из мультфильма "Сказка о попе и о работнике его Балде"; Режиссер – Инесса Ковалевская; Сценарий – Ирина Крякова, Инесса Ковалевская; Производство – Киностудия "Союзмультфильм"

25 января сказка Пушкина "Сказка о попе и о работнике его Балде" прозвучит в исполнении философа. Слушатели узнают, каким многогранным и загадочным может быть эпический жанр сказка.

Произведение долгое время было предметом идеологических споров и дискуссий. Что хотел сказать автор? Обличал ли он кого-то? Высмеивал ли что-то? Поэт обратился к фольклорному стилю и за простым повествованием и сказочностью скрыл множество символов. Подобные ребусы могут разгадать только философы и филологи. Они способны прочесть произведение так, чтобы скрытые линии стали видимыми.

Перед слушателями выступит доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник, руководитель сектора философии российской истории Института философии РАН Алексей Кара-Мурза.

Трансляция начнется 25 января в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.