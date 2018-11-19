Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как сделать юмористический YouTube канал



В рамках образовательного курса "TVоя Москва. YOUниоры" 24 ноября состоится мастер-класс блогера Стаса Давыдова на тему – "Про что шутить в интернетах".

Слушатели узнают:



Что из себя представляет юмористический контент в интернете: форматы, направления, особенности.

Как создать и развивать свой юмористический канал на YouTube. Как найти свою нишу.

Где брать идеи, можно ли заимствовать чужой опыт.

Про канал на YouTube, которому в этом году исполняется 8 лет. Личный опыт.