Москва онлайн и TVоя Москва покажут, как сделать юмористический YouTube канал

Фото: vk.com/orangebrains
В рамках образовательного курса "TVоя Москва. YOUниоры" 24 ноября состоится мастер-класс блогера Стаса Давыдова на тему – "Про что шутить в интернетах".
Слушатели узнают:
- Что из себя представляет юмористический контент в интернете: форматы, направления, особенности.
- Как создать и развивать свой юмористический канал на YouTube. Как найти свою нишу.
- Где брать идеи, можно ли заимствовать чужой опыт.
- Про канал на YouTube, которому в этом году исполняется 8 лет. Личный опыт.
Трансляция начнется 24 ноября в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.