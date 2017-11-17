Москва онлайн покажет пластический спектакль "Кто убил Кармен?"

21 ноября на сцене театра "Модернъ" пластический театр "Мим-оркестр" покажет спектакль "Кто убил Кармен?". Это не просто пересказ произведения Проспера Мериме о роковом влечении к свободолюбивой цыганке, а попытка прочувствовать драму и передать ее при помощи пластики.

"Мим-оркестр" создан Алишером Хасановым в 2011 году. В составе коллектива актеры драматического театра, которые желают изъясняться со зрителем не только словом. Алишер работал артистом балета в Театре оперы и балета при Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Театре "Балет Москва", Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Сотрудничал с Мастерской Петра Фоменко, БДТ имени Товстоногова и другими известными площадками.

Прямую трансляцию смотрите 21 ноября в 20:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.