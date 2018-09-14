Москва онлайн покажет световые новеллы о войне на фасаде Музея Победы

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

22 сентября впервые в истории "Круга света" площадкой фестиваля станет Музей Победы на Поклонной горе. На фасаде здания будут показаны световые новеллы, посвященные военно-морскому флоту, военно-воздушным силам, бронетанковой и автомобильной технике. Одно из произведений – "Конструкторы победы" – расскажет об инженерах-конструкторах, прославившим Россию на весь мир. Еще одно световое шоу будет о Москве. Зрители увидят, как росли и объединялись на протяжении веков земли и территории вокруг столицы.

Московский международный фестиваль "Круг света" проводится ежегодно с 2013 года. Светодизайнеры и мастера аудиовизуального искусства со всего мира преображают архитектурный облик столицы. На культовых зданиях разворачиваются красочные масштабные видеопроекции, сказочные инсталляции озаряют улицы. Вход на все площадки фестиваля свободный. Также в рамках фестиваля проходят лекции и мастер-классы от светодизайнеров мирового уровня.

Смотрите 22 сентября в 19:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.