Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут, как фотографировать для соцсетей стильно

18 мая в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит блогер и фотограф Максим Володин. Тема встречи – "Как фотографировать для социальных сетей стильно".
Во время мастер-класса Максим расскажет:
- как находить интересные кадры;
- какие программы помогают редактировать фотографии;
- что значит вести свои социальные сети стильно.
Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.
Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.
Смотрите трансляцию 18 мая в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.