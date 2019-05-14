Москва онлайн и "TVоя Москва" расскажут, как фотографировать для соцсетей стильно

18 мая в Центре документального кино в рамках образовательного проекта "TVоя Москва" выступит блогер и фотограф Максим Володин. Тема встречи – "Как фотографировать для социальных сетей стильно".

Во время мастер-класса Максим расскажет:



как находить интересные кадры;

какие программы помогают редактировать фотографии;

что значит вести свои социальные сети стильно.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запустила пятый ежегодный сезон проекта "TVоя Москва". На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Проект создан при финансовой поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Смотрите трансляцию 18 мая в 12:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.