Москва онлайн покажет Public Talk с фотографом Игорем Верещагиным

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
15 февраля в Мультимедиа Арт Музее пройдет Public Talk, посвященный персональной выставке фотографа Игоря Верещагина "Необъективная реальность". Снимки на выставке представляют широкую географию от Братска 70-х до Нью-Йорка и Лондона наших дней. Центральные улицы и тихие пригородные дворики, портреты обычных и выдающихся людей, уникальные моменты концертных выступлений мировых звезд и уличных музыкантов.
Об экспозиции, ценности фотографий и вечной молодости, которая заточена в этих снимках, расскажут:
- фотограф Игорь Верещагин;
- продюсер проекта Сергей Смолин;
- основатель и директор МАММ Ольга Свиблова;
- актер Михаил Ефремов;
- главный редактор журнала InStyle Юрате Гураускайте;
- автор проекта "Живые поэты" Андрей Орловский;
- руководитель МИА "Кушнир Продакшн" Александр Кушнир;
- саундпродюсер The Abbey Road Studios, музыкант, обладатель пяти "Грэмми" Хэйдн Бендалл.
Героями снимков Игоря Верещагина в разные годы становились Пол Маккартни, Чак Берри, Игги Поп, Ринго Старр, Борис Гребенщиков и многие другие известные люди. Во время первого визита The Rolling Stones в Москву в 1998 году Игорь Верещагин был официальным фотографом музыкантов. В 2017 году с огромным успехом прошла выставка Верещагина Given & Stolen ("Подаренное и Украденное") в Музее современного искусства. Некоторые из фотографий этой экспозиции вошли в его "Необъективную Реальность".
Трансляция начнется 15 февраля в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.