Москва онлайн покажет Public Talk с фотографом Игорем Верещагиным

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

15 февраля в Мультимедиа Арт Музее пройдет Public Talk, посвященный персональной выставке фотографа Игоря Верещагина "Необъективная реальность". Снимки на выставке представляют широкую географию от Братска 70-х до Нью-Йорка и Лондона наших дней. Центральные улицы и тихие пригородные дворики, портреты обычных и выдающихся людей, уникальные моменты концертных выступлений мировых звезд и уличных музыкантов.

Об экспозиции, ценности фотографий и вечной молодости, которая заточена в этих снимках, расскажут:

фотограф Игорь Верещагин;

продюсер проекта Сергей Смолин;

основатель и директор МАММ Ольга Свиблова;

актер Михаил Ефремов;

главный редактор журнала InStyle Юрате Гураускайте;

автор проекта "Живые поэты" Андрей Орловский;

руководитель МИА "Кушнир Продакшн" Александр Кушнир;

саундпродюсер The Abbey Road Studios, музыкант, обладатель пяти "Грэмми" Хэйдн Бендалл.

Героями снимков Игоря Верещагина в разные годы становились Пол Маккартни, Чак Берри, Игги Поп, Ринго Старр, Борис Гребенщиков и многие другие известные люди. Во время первого визита The Rolling Stones в Москву в 1998 году Игорь Верещагин был официальным фотографом музыкантов. В 2017 году с огромным успехом прошла выставка Верещагина Given & Stolen ("Подаренное и Украденное") в Музее современного искусства. Некоторые из фотографий этой экспозиции вошли в его "Необъективную Реальность".

Трансляция начнется 15 февраля в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.