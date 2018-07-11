Москва онлайн покажет концерт первой в России поп-джаз-группы

12 июля в рамках проекта "Музыка на крыше" на ВДНХ выступят родоначальники стиля поп-джаз в России – группа Jazz Dance Orchestra. Музыканты порадуют слушателей сочетанием хитов популярной музыки, хип-хопа, рока, американского джаза и русского фольклора. В репертуар Jazz Dance Orchestra входят произведения Майкла Джексона, Рианны, Moby, Deep Purple, Аллы Пугачевой, Анжелики Варум и других известных исполнителей. Оркестр активно гастролирует, выступает на фестивалях и премиях, таких как "Усадьба Джаз", "Джаз Коктебель" и многих других.

Смотрите 12 июля трансляцию в 20:30 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.